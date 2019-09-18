Спад продолжается — по железной дороге перевозят все меньше грузов

В первом полугодии 2019 года зафиксирован рост грузоперевозок всеми видами транспорта, не исключая речного. И только железная дорога демонстрирует устойчивый спад.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В январе-июле 2019 года железнодорожные, автомобильные, речные и авиационные компании перевезли 9,9 млн тонн грузов, что на 2,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Вырос и грузооборот, который составил около 2,8 млрд тонно-километров, что на 7,8 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

Рост объема грузов зафиксирован для всех видов транспорта, кроме железнодорожного, где отмечено падение. По железной дороге в первом полугодии 2019 года перевезли на 4,4 процента меньше грузов, чем в прошлом году и в 2,7 раза меньше, чем на автомобильном транспорте, — который остается основным видом грузоперевозок в Молдове.

В январе-июле 2019 года автотранспортными компаниями было перевезено 7,2 млн тонн грузов, что на 5,8 процента больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Значительный вес в общем объеме товаров, перевозимых автомобильным транспортом, принадлежит предприятиям муниципия Кишинев (43,3%) и центральных районов страны (32%). Меньшую долю занимают предприятия севера Молдовы (15,7%), а слабее всего выглядят грузоперевозки на юге страны (5,6%) и в АТО Гагаузия (3,4%).

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