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Газовая плита

Что придумали в Приднестровье на случай, если прекратятся поставки газа

CC0 / PhotoMIX-Company
Экономика
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Предварительный план выхода из сложной ситуации был озвучен на Совете безопасности, проходившем под руководством лидера региона.

ТИРАСПОЛЬ, 18 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье выработали план мероприятий на случай прекращения или изменения объемов поставок российского газа в регион. Предлагаемые меры в случае разных вариантов развития ситуации представил глава минэкономразвития Сергей Оболоник на совбезе, который прошел под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Вопрос транзита российского газа касается в большей степени России и Украины, но затрагивает и нас, потому мы должны выработать различные варианты выхода из сложной ситуации", - отметил Красносельский.

Теплоэнергетика региона зависит от газовой отрасли

Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo: Московский педагогический государственный университет
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Разработчики пошагово расписали подготовительные мероприятия и меры, предполагаемые к реализации в момент ЧС, с указанием должностных лиц, ответственных за каждый участок.

"Речь идет как о формировании материального резерва для возможности обеспечения граждан теплом даже при отсутствии газа, ведь приднестровская теплоэнергетика сегодня напрямую зависит от газовой отрасли, так и о недопущении техногенного коллапса в энергетике и промышленности", - подчеркнул Сергей Оболоник.

Переход на жидкое топливо

В рамках плана рассматривается возможность перевода системы теплоснабжения на жидкое топливо. Произведенные расчеты говорят о высокой стоимости процесса, но в то же время, по словам главы ведомства, эта мера вполне может быть реализована. Цена вопроса – 76 миллионов рублей (без учета текущих затрат на приобретение самого топлива).

Сложным является вопрос обогрева жилых помещений в домах с индивидуальными газовыми котлами. Учитывают разработчики плана и вероятное в условиях отсутствия газа резкое (в полтора раза) увеличение уровня потребления электроэнергии.

"Продуман материальный резерв для поддержки функционирования электросетей высокого и низкого напряжения. Речь идет о приобретении силовой арматуры и предохранительной автоматики. Один из блоков МГРЭС должен действовать даже в случае остановки деятельности станции в целом", - отметил докладчик.

Газопровод
© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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По его словам, таким образом план предполагает подготовку всех технических мероприятий к наступлению ЧС, к прекращению поставок газа, определяет порядок действий ответственных лиц, а также формирования республиканского и региональных штабов, информационного взаимодействия между ответственными лицами.

Речь идет как о диспетчерских службах энергетических хозяйств, так и непосредственно о системе деятельности ответственных организаций.

На ознакомление и предложение возможных корректив отведены десять календарных дней. Правительству поручено предусмотреть резерв средств на случай чрезвычайной ситуации.

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Теги:
транзит, транзит газа, газ, Совбез, Приднестровье


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