Первые участники МРЭФ-2019 прибыли в Кишинев

Президент Молдовы Игорь Додон обратил внимание на важность осуществляемой сегодня "перезагрузки" стратегических отношений между РМ и Россией.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Первые участники второго Молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе с 19 по 21 сентября, прибыли в молдавскую столицу.

Об этом сообщил в среду президент республики Игорь Додон.

"Сегодня встретился с группой серьезных инвесторов во главе Алексеем Дерябиным, представителем международной компании, которая заинтересована в реализации ряда крупных проектов на территории Молдовы. Предлагаемые инвестиции могут оказать существенное содействие развитию реального сектора экономики, а также регионов РМ", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава государства также отметил, что представители российского бизнеса уделяют повышенное внимание нашей стране.

"В связи с этим отметил важность осуществляемой сегодня "перезагрузки" стратегических отношений между Молдовой и Россией", - подчеркнул Додон.

Во встрече с главой государства также принял участие прославленный советский и российский дзюдоист Андрей Цюпаченко, заслуженный тренер России, главный тренер команды мастеров по дзюдо, чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо.

"Приветствовал известного спортсмена в нашей стране, которую он не посещал уже 40 лет. Господин Цюпаченко дал высокую оценку молдавским атлетам, в особенности мастерам дзюдо и самбо, и пожелал им успехов на международных состязаниях", - заключил Додон.

Более тысячи делегатов из 13 стран мира примут участие во втором Молдо-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе.

В эти дни в республику прибудет также вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак. У него запланирована рабочая поездка, в рамках которой планируются переговоры с президентом страны Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK