Менять доллары и евро или не менять: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 19 сентября. На валютном рынке установится штиль - позиции основных игроков практически не изменятся.

Евро за сутки станет тверже на один бан и расположится на отметке в 19,532 лея.

А доллар продолжит отступление. "Зеленый" подешевеет еще на три бана и опустится до 17,6849 лея.

В сентябре старты "тяжеловесов" оказались слабыми - всего за несколько первых осенних дней "европеец" опустился более чем на 20 банов, "американец" - на 15 банов. А с начала третьего квартала евро упал сразу на лей с лишним, а доллар - больше, чем на 40 банов. Аналитики предрекают, что лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость в первый осенний месяц, а поведение отдельных иностранных валют к молдавскому "льву", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в четверг окажется также российский рубль, который опустится до 0,2748 лея. Украинская гривна будет в незначительном плюсе и разместится на уровне 0,7173 лея, а румынский лей - до 4,1243 в пересчете на нацвалюту.

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