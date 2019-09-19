Заседание молдавско-российской межправкомиссии состоится в четверг

Насыщенная повестка переговоров: в правительстве рассказали, какие темы намерен поднять на заседании молдавско-российской межправкомиссии представитель кабмина республики.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Первое за три года пленарное заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в Кишиневе в четверг, 19 сентября.

Встреча намечена на 11.00. Сопредседателями на заседании выступят министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и вице-премьер правительства Молдовы Василий Шова.

Как сообщили в правительстве республики, планируется обсудить торгово-экономические вопросы, ограничения, введенные российской стороной, фитосанитарные правила и проблемы, возникающие на границе. Также стороны обговорят энергетику, сельское хозяйство, промышленность, науку и инновации. В повестку включены темы транспорта, дорожной инфраструктуры и строительства, культуры, образования спорта, туризма, здравоохранения и фармпродукции. Кроме того, предметом обсуждения станут вопросы межрегионального сотрудничества, межэтнических отношений, трудовой миграции, развития законодательной базы и многое другое.

"По итогам пленарного заседания сопредседатели комиссии подпишут протокол XV встречи молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - отметили в кабмине.

Заседание комиссии проводится в преддверии второго Молдо-российского экономического форума, который намечен в Кишиневе 19-21 сентября.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон оценил проведение заседания межправкомиссии и проведение Второго молдо-российского экономического форума как "удобную площадку для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, которая придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией".

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