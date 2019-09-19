МРЭФ - 2019: полная программа мероприятий

Все основные мероприятия в рамках второго Молдо-российского экономического форума запланированы на пятницу.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Второй Молдо-российский экономический форум начинает свою работу в четверг, 19 сентября, однако основные мероприятия запланированы на пятницу. В Кишиневе съезжаются участники МРЭФ-2019. Всего, по данным оргкомитета, в форуме примут участие более тысячи делегатов из 13 стран мира.

Программа второго Молдо-российского форума довольно насыщенна.

19 сентября

Первый день форума посвящен бизнес-миссиям российских предпринимателей. В программе предусмотрено посещение агрохозяйства, винодельческого предприятия, свободной экономической зоны.

20 сентября

Работа Молдо-российского экономического форума будет проходить в рамках двенадцати дискуссионных групп.

Первый блок начинается с 10.30 и продлится до 12.00.

Секция "Республика-Молдова – регионы России", в рамках которой участникам предложат обсудить и сформулировать приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества регионов Молдовы и России в разных областях, определить перспективы бизнес сотрудничества, механизмы укрепления кооперационных связей. По итогам работы секции будет подписан ряд соглашений.

Вторая секция — "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества". В рамках этой площадки планируется обсудить следующие вопросы: частный бизнес и предпринимательское сообщество как важный элемент гражданского общества; возможности гражданской консолидации и самоорганизации самого бизнеса для обеспечения прав человека; необходимость общественного контроля в бизнессреде и его формы; поиск оптимального пути взаимодействия общества и бизнеса: необходимо ли заставлять бизнес думать о своей социальной ответственности или же стоит выбрать путь цивилизованного диалога в целях установления устойчивой взаимосвязи; создание имиджа современного бизнесмена как социально ответственного предпринимателя.

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Третья секция — "Международный опыт промышленной модернизации производств". Участники дискуссии обсудят подходы к развитию промышленного сектора экономики, в том числе основанные на использовании наследия и развития народно-художественных промыслов и ремесел. Важной частью беседы станет обсуждение механизмов расширения рынков сбыта местной продукции, повышения конкурентоспособности экспортно ориентированных производств, механизмов формирования

единого бренда территории. Одним из важных аспектов дискуссии станет развитие женских экономических инициатив. В рамках секции будут обсуждаться действующие в других странах проекты с целью трансфера технологий в Республику Молдову.

Четвертая секция — "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство". На этой площадке планируется обмен мнениями о новых технологиях и новых продуктах в области виноградарства и виноделия, а также расскажут о достижениях, направлениях и проблемах развития винного бизнеса Молдовы и России. Основными темами дискуссии станут перспективы укрепления позиций молдавских производителей на российском рынке и налаживание взаимовыгодного сотрудничества между молдавскими и российскими компаниями.

Пятая секция — "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества". В рамках работы секции запланированы презентации проектов туриндустрии, реализованные или находящихся в процессе реализации в Молдове и в России. В ходе дискуссии участники будут искать ответ на вопрос, какой путь выбрать для привлечения турпотока и многое другое.

Шестая секция— "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса". Участникам этой дискуссионной площадки предложено поделиться опытом и обсудить принципы формирования института защиты бизнеса и обеспечения гарантий работы российских инвесторов в Молдове.

Второй блок начинается с 14.20 и продлится до 15.20.

Седьмая секция — заседание Молдо-российского экономического совета на тему "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы". Предметом беседы станут вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Россией, возможности расширения товарооборота, укрепления взаимодействия в разных секторах экономики, межрегионального сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов и укрепления бизнес-партнерства. В повестке заседания обмен мнениями об основных барьерах, препятствующих поступательному развитию двусторонних связей, обсуждение перспектив снятия существующих ограничений.

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Восьмая секция - "Реализация кластерной политики в России и в Молдове". По итогам работы этой группы планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Moldovan Fashion Cluster "Sorintex" (Республика Молдова) и группой компаний Cluster Consulting Group (Российская Федерация).

Девятая секция - "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", в рамках ее намечено обсуждение вопросов использования торговых режимов Молдовы, улучшения условий ведения бизнеса и инвестирования, продвижения действующих в стране свободных экономических зон и развития бизнес-партнерства.

Десятая секция - "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса". Участникам секции предстоит обсудить потенциал и перспективные направления молдавско-российского сотрудничества в этой сфере. Собеседники выяснят, насколько заинтересованы российские компании в импорте молдавских продуктов, в инвестировании в переработку сельхозпродукции и развитие инфраструктуры АПК, во внедрении проектов в Молдове. Будут обговорены вопросы инвестирования в производство

агропродовольственной продукции в Молдове для экспорта в страны ЕС и СНГ, формы сотрудничества, а также механизмы расширения взаимного доступа на внутренние рынки стран.

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Одиннадцатая секция - "Развивая партнерство. Молдова-Башкирия". Основными темами переговоров станут заявленные в соглашениях проекты – функционирование на территории Республики Башкортостан Молдавского торгового дома, продвижение продукции под брендом "Сделано в Молдове" и "Сделано в Башкирии", практика студенческих обменов и другие вопросы. В рамках секции также пройдет конструктивный диалог между представителями деловых кругов.

Двенадцатая секция - "Медиа в повестке сотрудничества". В рамках этой площадки будут подняты вопросы развития международного информационного взаимодействия СМИ, в контексте актуальных экономических, социальных, культурных и гуманитарных связей. Также, особое внимание предполагается уделить вопросам применения "двойных стандартов" и дискриминации СМИ. Организатор секции - международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

На этот же день запланировано пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества", в рамках которого выступят президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров. По итогам пленарного заседания состоится пресс-подход. сообщается на официальном сайте МРЭФ-2019.

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МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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