Поставки газа в Молдову обсудили в рамках молдавско-российской межправкомиссии

Глава "Молдовагаз" заявил об актуальности и важности сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Необходимость продления срока действия действующих договоров о поставке и транзите природного газа и/или подписания новых договоров рассмотрели на заседании молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в четверг.

Об этом сообщается на официальном сайте компании "Молдовагаз".

Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил на заседании межправкомиссии об актуальности и важности сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса, отметив необходимость продолжить диалог между Молдовой и Россией на платформе межправкомиссии, а также на уровне центральных органов государственной власти и отраслевых предприятий.

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"Миссия АО "Молдовагаз" заключается в обеспечении надежных поставок природного газа потребителям Республики Молдова, а также непрерывного транзита природного газа партнерам в страны Балканского региона", - отметил Чебан.

В рамках заседания межправкомиссии стороны рассмотрели три важные темы для энергетического комплекса, в частности, для сектора природного газа. Участники обсудили необходимость продления срока действия действующих договоров о поставке и транзите природного газа и/или подписания новых договоров. Стороны обговорили регулирование задолженностей АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром", а также внедрение положений Закона Республики Молдова о природном газе в части обеспечения независимости оператора транспортировки природного газа.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставку газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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