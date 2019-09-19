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Сотрудничество бизнесменов Молдовы и России – насколько оно открыто

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (84)
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Для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме в Кишинев прибыла делегация общественной организации малого и среднего бизнеса , ее глава встретился с президентом Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В  отличии от предыдущего приезда в Кишинев, делегация на сей раз гораздо представительнее, а визит уже носит официальный характер. Об этом председатель "Опоры России" Александр Калинин заявил в четверг на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном.

"Бизнес-климат Молдовы значительно улучшился. И правительства двух стран, и предприниматели проявляют большой интерес особенно к отрасли сельскохозяйственной переработки в Молдове", - заявил Калинин на встрече.

Дворец республики
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ - 2019: полная программа мероприятий

Высокий гость приветствовал проведение Молдавско-российского экономического форума, отметив, что деловые люди из России проявляют повышенный интерес к установлению партнерских отношений с молдавскими предпринимателями, особенно в вопросе создания совместных предприятий.

Организация, возглавляемая Калининым, объединяет около 400 тысяч ассоциированных членов во всех регионах Российской Федерации.

"Приветствовал Александра Калинина в Кишиневе и отметил, что в этом году Форум, проходящий под девизом "Партнерство без границ", организован на новом уровне и открывает новые широкие возможности для сотрудничества", - отметил Додон.

Президент выразил уверенность, что Форум создает хорошие перспективы для расширения и укрепления торгово-экономических отношений между Молдовой и Россией.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (84)

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Теги:
Россия, Молдова, сотрудниество, бизнес, МРЭФ


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