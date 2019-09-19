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Курс валют.

Кто скользит и кто стоит - курс валют по отношению к лею на пятницу и выходные

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей в ближайшие три дня.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 20 сентября, и выходные дни. На валютном рынке - вновь будет наблюдаться отступление ряда игроков от занятых ими в четверг позиций. 

Евро за сутки станет слабее на один бан и расположится на отметке в 19,52 лея. А доллар продолжит активное отступление. "Зеленый" подешевеет еще на пять банов и опустится до 17,63 лея.

В сентябре старты "тяжеловесов" оказались слабыми - всего за несколько первых осенних дней "европеец" опустился более чем на 20 банов, "американец" - на 15 банов. А с начала третьего квартала евро упал сразу на лей с лишним, в то время как доллар - больше, чем на 40 банов. 

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© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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Аналитики предрекают, что лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость в первый осенний месяц, а соотношение отдельных игроков с

молдавским "львом", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в ближайшие три дня окажется лишь румынский лей, который опустится до 4,11 в пересчете на молдавское платежное средство. Украинская гривна и российский рубль проявят невозмутимую стабильность, они разместятся на отметках в 0,71 лея и 0,27 лея, соответственно.

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Теги:
лей, рубль, гривна, доллар, евро, курс валют


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