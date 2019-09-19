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Правительство Республики Молдова

О чем удалось договориться членам молдавско-российской межправкомиссии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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После почти трехлетнего перерыва в Кишиневе состоялось заседание молдавско-российской межправительственной комиссии, на нем были подняты самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Пятнадцатое за всю историю двусторонних отношение заседание молдавско-российской межправительственной комиссии прошло в Кишиневе 18-19 сентября.

На заседании были обсуждены самые актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух государств, продовольственной безопасности и соблюдения фитосанитарных норм, сотрудничества в энергетической, транспортной, строительной, промышленной отраслях, в науке и инновациях.

Об этом говорится в пресс-коммюнике, распространенном министерством экономики и инфраструктуры Молдовы. 

Члены делегаций обратили внимание на рост объема внешней торговли Молдовы с Российской Федерацией, отметили необходимость дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений по всем оговоренным на заседании направлениям сотрудничества. 

Была достигнута договоренность о снятии барьеров в торговых отношениях. Путем диалога стороны договорились о необходимости двусторонних совместных молдавско-российских экономических проектов.

На данный момент между Молдовой и Россией существует 169 подписанных договоров по сотрудничеству в различных областях.

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Теги:
договоренности, заседание, межправкомиссия


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