О чем удалось договориться членам молдавско-российской межправкомиссии

После почти трехлетнего перерыва в Кишиневе состоялось заседание молдавско-российской межправительственной комиссии, на нем были подняты самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

КИШИНЕВ, 19 сен - Sputnik. Пятнадцатое за всю историю двусторонних отношение заседание молдавско-российской межправительственной комиссии прошло в Кишиневе 18-19 сентября.

На заседании были обсуждены самые актуальные вопросы торгово-экономических отношений двух государств, продовольственной безопасности и соблюдения фитосанитарных норм, сотрудничества в энергетической, транспортной, строительной, промышленной отраслях, в науке и инновациях.

Об этом говорится в пресс-коммюнике, распространенном министерством экономики и инфраструктуры Молдовы.

Члены делегаций обратили внимание на рост объема внешней торговли Молдовы с Российской Федерацией, отметили необходимость дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений по всем оговоренным на заседании направлениям сотрудничества.

Была достигнута договоренность о снятии барьеров в торговых отношениях. Путем диалога стороны договорились о необходимости двусторонних совместных молдавско-российских экономических проектов.

На данный момент между Молдовой и Россией существует 169 подписанных договоров по сотрудничеству в различных областях.

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