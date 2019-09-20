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Орошение кукурузного поля

Когда Россия поможет Приднестровью с восстановлением мелиорации

© Sputnik / В. Седачев
Экономика
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Об этом говорили на встрече в Тирасполе лидер региона и заместитель руководителя российского минсельхоза.

ТИРАСПОЛЬ, 20 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Подвижки в работе над проектом стратегии развития и восстановления системы орошения Приднестровья стали одной из главных тем встречи лидера Приднестровья Вадима Красносельского с заместителем руководителя министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым. Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, она состоялась в Тирасполе.

"Мы принимаем активное участие в проекте стратегии развития и восстановления мелиоративного комплекса Приднестровья. Подготовительный этап практически завершен. Финансирование и реализацию проекта предполагается начать в будущем году", - отметил замглавы минсельхоза.

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Лидер Приднестровья акцентировал внимание на том, что встреча с Хатуовым является продолжением продуктивного диалога, начатого в российской столице с общения с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

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На встрече в Тирасполе собеседники говорили также о развитии ряда подотраслей сельского хозяйства – плодово-ягодного производства и животноводства, а также о таком направлении, как селекционная деятельность.

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Теги:
Минсельхоз, Минсельхоз, мелиорация, Приднестровье


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