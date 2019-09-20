Ведущие государственные деятели и бизнесмены России и Молдовы примут участие в 11 секциях экономического форума.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Кишиневе стартовал второй Молдо-российский экономический форум (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

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Церемония открытия Форума прошла 19 сентября в знаменитых подвалах винно-туристического комплекса "Крикова", где в специальных ячейках хранятся коллекции вин Владимира Путина, Александра Лукашенко, Ангелы Меркель и других мировых политиков первого эшелона, сообщили в пресс-службе МРЭФ.

В своей речи президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что за два с половиной года плодотворного партнерства российская и молдавская стороны реализовали более десяти проектов.

Именно Российская Федерация всегда была для Молдовы другом, стратегическим партнером, подчеркнул, в свою очередь, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров.

"Россия и Молдова творят историю, создавая новые инструменты сотрудничества между странами", – сказал Назаров.

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В день открытия Форума депутат Европарламента от Словакии, член комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Россия, ЕС-Молдова Мирослав Радачовски заявил, что Европу нельзя разделять на Западную и Восточную.

"Я из Словакии — это Восточная Европа. Но я неоднократно заявлял, что нет ни Западной, ни Восточной Европы. Европа простирается от Балтийского моря до Средиземного. Мы все — люди Европы", — сказал он.

По мнению Радачовски, такие события, как Молдо-российский экономический форум, способствуют объединению Европы.

В первый день работы Форума также состоялась работа бизнес-миссии российских предпринимателей по трем темам - агрохозяйства, виноделия и свободной экономической зоны.

На форуме запланировано обсуждение ключевых вопросов молдавско-российского сотрудничества: перспективы торгово-экономических отношений двух стран, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие проектов в сфере туризма и агропромышленного комплекса.

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Также еще до начала работы было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан.

В работе второго Молдо-российского экономического Форума принимают участие видные политики и бизнесмены: президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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