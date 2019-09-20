Влах: двери нашей страны открыты для инвестиций из России

Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила на Втором Молдо-российском экономическом форуме, основная мысль послания – межрегиональное сотрудничество между двумя государствами по целому ряду отраслей.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Кишиневе стартовал второй Молдо-российский экономический форум (МРЭФ).

На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

В Кишиневе стартовал второй Молдо-российский экономический форум>>>

В рамках масштабного мероприятия выступила Башкан Гагаузии Ирина Влах.

Она подчеркнула, что ситуация в республике в последние два года была сложной, однако сейчас она изменилась и никто не станет чинить препятствия в выстраивании отношений между Молдовой и Россией.

"Жизнь бежит, политика меняется, и сегодня мы с вами можем констатировать улучшение отношений между нашими странами. Мы можем говорить о потеплении в отношениях между Молдовой и Россией на самом высоком уровне – на уровне глав государств, наших правительств. И, конечно, мы будем говорить о взаимоотношениях на уровне регионов", - заявила Влах.

Башкан гагаузской автономии выразила надежду, что Молдо-Российский экономический форум станет площадкой, на которой будут устанавливаться прочные деловые контакты между регионами нашей страны и РФ. Влах отметила, что межрегиональные торгово-экономические отношения должны нарастать из года в год.

Помощь бизнесу, привлечение инвестиций и создание совместных молдавско-российских предприятий глава гагаузской автономии также назвала в качестве приоритета в дальнейшем развитии сотрудничества.

"Бизнесмены из России могут свободно приходить в нашу страну с инвестициями. Наши двери всегда открыты. А сегодняшний форум позволит лучше узнать отрасли и направления, по которым мы сможем сотрудничать с регионами России", - резюмировала Влах.

В работе второго Молдо-российского экономического Форума принимают участие видные политики и бизнесмены: президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий.

Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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