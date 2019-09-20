Тарлев: МРЭФ-2019 должен помочь сельскому хозяйству и регионам Молдовы

О приоритетных вопросах для Молдовы в развитии сотрудничества с Россией, которые надо обсуждать на МРЭФ-2019, рассказал Sputnik экс-премьер Василий Тарлев.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Важно, что проведение Молдо-Российского экономического форума имеет продолжение, заявил в эфире радиостудии Sputnik бывший премьер-министр Молдовы Василий Тарлев.

Второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

"В первую очередь важно, что есть продолжение. Это очень хорошо. Это уже второй Молдо-российский экономический форум. Надеюсь, что он будет проходить еще в течение многих лет, вне зависимости от каких-либо факторов. Уже на первый взгляд видно, что число желающих участвовать в форуме, как из страны, так и из-за рубежа, больше, чем было на первом форуме", - сказал Тарлев.

Кроме того, бывший глава молдавского правительства отметил важность того, что одновременно с форумом возобновила работу молдавско-российская межправкомиссия по экономическому сотрудничеству.

"Несколько лет не проходили заседания молдавско-российской межправкомиссии. Это большой минус, в первую очередь, для Молдовы. В этом году, наконец, заседание проходит. Это важно, что по срокам объединено заседание межправкомиссии и проведение форума. Первоочередная цель – поддержать реальный сектор экономики как Молдовы, так и России", - сказал Тарлев.

По его словам, молдавская сторона ждет аннулирования барьеров для молдавского экспорта.

"Мы хотим, чтобы торговля между Молдовой и Россией была свободной. Есть консервные фабрики, винные заводы, которые пока не могут поставлять свою продукцию на российский рынок. Продукция есть, но есть и барьеры", - сказал собеседник.

Кроме того, как отметил Тарлев, итогом МРЭФ-2019 может стать и углубление сотрудничества на уровне регионов.

"Важно, чтобы мы этого захотели. У российской стороны есть желание - буквально только что говорил с руководителями ряда регионов, в том числе Курска. Но Молдова пока медлит. Возможно, из-за приближающихся местных выборов. Но углубление сотрудничества между регионами и развитие региональных проектов – одна из главных необходимостей", - добавил Тарлев.

Бывший премьер считает, что в целом для республики есть несколько приоритетных сфер, главная из которых – сельскохозяйственная, начиная с овощей и фруктов в свежем виде, продолжая уже обработанной продукцией. Кроме того, надо обсуждать вопросы, связанные с энергетической отраслью, легкой промышленностью и инфраструктурой.

"У нас есть много, что нужно сделать, в том числе то, что касается развития ТЭЦ. Важны и цены на газ. Надеемся, что переговоры пройдут качественно, и мы получим долгосрочный контракт по газу с умеренной ценой, учитывая, что у Молдовы статус наблюдателя ЕАЭС", - заключил Тарлев.

В работе второго Молдо-Российского экономического Форума принимают участие президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-Российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме работают специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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