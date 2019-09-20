Почему в регионах России наблюдается дефицит молдавских фруктов – ответ дан

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Кишиневе стартовал второй Молдо-российский экономический форум (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

В прошлом году на первом заседании Молдо-российского экономического Форума присутствовал председатель Ассоциации "Moldova-Fruct" Виталий Горинчой. В нынешнем году корреспондент Sputnik Молдова встретился с ним, чтобы узнать, какие выводы из сотрудничества с партнерами из России сделали отечественные производители фруктов.

За прошедший год сотрудничества Ассоциации "Moldova-Fruct" удалось подытожить пройденный путь в торгово-экспортном взаимодействии с рядом российских регионов и предложить – каким образом можно улучшить двусторонние деловые отношения с партнерами из Российской Федерации, расширить экспортный рынок для молдавской продукции.

"Мы говорили, что хотим наращивать поставки нашей продукции в крупные города и регионы России – не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие мегаполисы и не такие большие города этой страны. Мы получили замечание от деловых людей России о том, что мы не должны обходить своей продукцией другие регионы", - рассказал Горинчой.

О качестве молдавских фруктов хорошо знают еще с советских времен, в том числе и в регионах РФ. Форум дает возможность встретиться с представителями этих областей и городов и договориться о поставках. Горинчой отметил, что молдавские фрукты ждут жители Калуги, Тулы, Мурманска, большинства регионов и областей Сибири, в том числе и Алтайского края.

"В прошлом году я был в Алтайском крае и встретился с рядом руководителей сельскохозяйственных предприятий. Они спросили – почему им не поставляют молдавские фрукты – сливы, черешню, виноград, яблоки, груши. Российские партнеры пожаловались, что устали употреблять фрукты без характерного запаха и вкуса", - добавил Горинчой.

Российские сельхозпроизводители отметили качество и экологичность молдавских фруктов, подчеркнули, что они – настоящие, не такие на вкус, как воск.

В работе второго Молдо-российского экономического Форума принимают участие видные политики и бизнесмены: президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий.

Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

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