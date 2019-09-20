Липский: партнеры из России заинтересованы в сотрудничестве с Молдовой

Молдавский депутат заявил, что российская сторона открыта ко взаимодействию с предпринимателями из РМ и не выдвигает для этого требований.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В настоящее время Молдова и Россия говорят об открытом экономическом сотрудничестве, заявил в эфире радиостудии Sputnik молдавский депутат, член парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Олег Липский, принимающий участие в МРЭФ-2019.

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Второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

"Количество прибывших на форум представителей из России доказывает, что интерес огромен с обеих сторон. Мы беседовали с партнерами из России. Они говорят, что Молдова открывается для них по-новой. От нас по большому счету ничего не требуется, нас не заставляют делать геополитический выбор. Мы говорим об открытом экономическом сотрудничестве", - заявил Липский.

В то же время парламентарий обратил внимание на то, что "бизнес не может существовать без поддержки государства".

"Государство должно, не вмешиваясь в деятельность бизнеса, способствовать тому, чтобы продвигать товары на международную арену, но и создавать условия внутри страны. Это очень важный вопрос. Считаю, что весь экономический блок правительства должен присутствовать здесь", - сказал Липский.

По его словам, "молдавский бизнес сегодня находится в достаточно сложной ситуации, поэтому надо помочь ему выйти на международную арену". "До сих пор все упиралось только в исполнение законодательства", - пояснил собеседник.

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Он обратил внимание на то, что в настоящее время "условия благоприятны за счет переговоров президента, его активной работы".

"Думаю, что условия будут неплохие для экспорта молдавской продукции. Но появляется проблема логистики, перевозок, доставки товаров по территории России. Эта проблема есть по той причине, что мы выбрали свою квоту разрешений на грузовые перевозки. Российские перевозчики хотели бы работать на паритете", - добавил Липский.

Как пояснил молдавский парламентарий, "российские перевозчики работают, но недостаточно – всего 9%. Еще столько же – другие перевозчики и более 80% - молдавские перевозчики".

"Для нас это хорошо, но из-за дисбаланса мы не можем получить дополнительные разрешения на перевозки. Все же думаю, что этот вопрос решится, потому что в противном случае вывезти молдавскую продукцию будет просто невозможно", - заявил депутат.

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При этом Липский обратил внимание на тот факт, что молдавским производителям сложно заходить на некоторые европейские рынки со своей традиционной продукцией. Невозможно, по его словам, выйти с яблоками на рынок Польши или с вином - на рынки Испании и Италии.

"Поэтому российский рынок для нас очень важен. Люди с этой стороны заинтересованы, они приехали. Мы должны максимально использовать эту возможность, чтобы нарастить объемы поставок, доходы наших производителей и создать возможность в дальнейшем развиваться", - добавил Липский.

Депутат также уверен, что Молдове реально увеличить объемы поставок вина в Россию.

В работе второго Молдо-Российского экономического Форума принимают участие президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-Российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме работают специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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