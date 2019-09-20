Депутат от блока ACUM рассказал, как молдавское вино завоюет рынки РФ

На полях второго Молдо-Российского экономического форума парламентарий Владимир Боля рассказал о том, какие меры должно предпринять правительство республики для повышения конкурентоспособности отечественных товаров.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Кишиневе стартовал второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

Возобновление тесного торгово-экономического сотрудничества Молдовы с Россией следует приветствовать, негативные отношения, которые еще не так давно существовали между двумя странами при предыдущей власти в республике, уходят в прошлое. Об этом на полях второго Молдо-российского экономического форума в эфире мобильной радиостудии Sputnik, установленной в вестибюле Дворца республики, рассказал депутат от правого политического блока ACUM Владимир Боля.

"Я поздравляю с высокой организацией этого медиапродукта (МРЭФ – ред.). Недавно вернулся из Китая, где на таком же уровне провели такой же евразийский экономический форум. На уровне Российской Федерации, на уровне Молдовы возобновляются экономические отношения. Это хорошо, кроме того нас связывают многовековые традиции и дружба", - заявил парламентарий.

Что касается экономической части сотрудничества Молдовы и России Боля напомнил, что они складываются из интересов деловых людей, и здесь поблажек по качеству молдавским производителям ждать не следует.

"Мы должны изучать мировой рынок, потому что Россия – это капиталистическое государство, где точно так же все бизнесмены рассчитывают свою прибыль, экономическую выгоду. Поэтому мы должны очень четко изучить, что Молдова может предложить российскому рынку по качеству и ценовой категории продукции", - заявил депутат.

По словам собеседника, если проанализировать ситуацию 2008 и 2019 годов, говоря о возвращении молдавской продукции на российский рынок, сейчас наблюдается конкуренция вин из нашей республики с австралийскими, чилийскими и испанскими винами, плотно занявшими полки российских магазинов.

"Правительство Молдовы должно очень внимательно следить за ситуацией на Украине и в Румынии, где также продается вино-водочная продукция. Необходимо знать, как в этих странах субсидируется сельское хозяйство, каким образом там формируется конечная цена", - уточнил молдавский парламентарий.

По его словам, молдавское вино, чтобы быть максимально конкурентоспособным на рынках стран ближнего зарубежья, должно быть привлекательным по цене и обладать высоким качеством.

В работе второго Молдо-Российского экономического Форума принимают участие президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер России Дмитрий Козак, исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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В рамках Форума 20 сентября состоится заседание Молдо-Российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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