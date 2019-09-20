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Подписание договоров, МРЭФ 2019

МРЭФ-2019: подписаны первые соглашения между регионами России и Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (97)
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Один из документов предполагает реализацию инвестиционного проекта на территории Унгенского района на сумму в пять миллионов евро.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. В рамках второго Молдо-российского экономического форума подписаны первые соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран.

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В частности, заключен договор о сотрудничестве и реализации инвестиционного проекта на территории Унгенского района на сумму в пять миллионов евро. Контракт подписали председатель стратегического комитета АО "Управляющая компания КЭАЗ" Андрей Канунников и коммерческий директор ООО "Sunworld" Юрий Ников. 

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Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности подписали также директор ООО "Агентства малого бизнеса" Елена Булхак и директор FPC Service-Auto SRL Татьяна Чеботарева.

Еще один договор о сотрудничестве завизировали генеральный директор группы компании Cluster ConsultingGroup Юлия Артамонова и директор Союза юридических лиц Ассоциации предприятий легкой промышленности Sorintex Андрей Мырза.

Губернатор Омской области, глава правительства этого региона Александр Бурков и председатель совета Единецкого района Молдовы Юрий Гарас подписали протокол о встрече.

  • Подписание договоров, МРЭФ 2019
    Подписание договоров, МРЭФ 2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Подписание договоров, МРЭФ 2019
    Подписание договоров, МРЭФ 2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Подписание договоров, МРЭФ 2019
    Подписание договоров, МРЭФ 2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Подписание договоров, МРЭФ 2019
    Подписание договоров, МРЭФ 2019
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписание договоров, МРЭФ 2019

Второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ) проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. 

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© Sputnik / Osmatesco
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На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран. В рамках этой площадки работает более 10 секций, на которых ведутся дискуссии между представителями бизнеса двух стран. После обсуждений в группах переговорщики продолжают беседовать в двустороннем формате.

Участники форума отмечают важность проведения подобных мероприятий, рассматривая их, как площадку для ведения диалога между предпринимателями Молдовы и России и заключения бизнес-связей.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (97)

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