Лупашко: мы заново открываем для себя замечательную страну Молдову

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Российские предприниматели надеются, что в итоговой резолюции Молдо-российского экономического форума (МРЭФ) будет записана дорожная карта для совместных действий бизнеса обеих стран. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала член генерального совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Анна Лупашко.

"Экономические отношения между странами, бизнесами являются залогом для поступательного развития экономик обеих стран", - отметила она.

По ее мнению, члены делегации России смогут удовлетворить свои запросы и интересы в различных сферах, в том числе связанных с сельским хозяйством, с развитием виноделия, виноградарства и продвижением бизнес-идей в этом сегменте.

Лупашко также отметила прекрасную организацию мероприятия, обширную повестку, широкий круг представительств.

"Нам очень отрадно, что это мероприятие проходит уже второй год подряд, и мы заново открываем для себя замечательную, уникальную, теплую страну Молдову, с которой нас связывают исторические корни, детские воспоминания многих членов нашей делегации", - поделилась она.

По словам Лупашко, среди членов делегации есть и те, кто приехал в республику впервые, чтобы познакомиться со страной, с теми условиями, которые предлагаются для иностранных инвесторов, с гарантиями, которые предоставляются со стороны государства.

"Мы надеемся получить ответы на эти вопросы. Я уверена, что в итоговой резолюции форума будет прописана дорожная карта - те шаги, по которым будут двигаться бизнесмены наших стран", - заключила она.

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