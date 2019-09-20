Козак: в Молдове сложилась уникальная ситуация, главное – решать проблемы

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Активизация молдавско-российских экономических и политических отношений происходит на межгосударственном и межправительственном уровне. Принято значительное количество конструктивных и вполне конкретных решений, которые позволят вывести двустороннее взаимодействие и создать условия для сотрудничества на более высоком уровне. Об этом заявил на заседании Молдо-Российского экономического совета спецпредставитель президента России по развитию по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак.

"Приняты решения по возобновлению работы, которая была заморожена в течение почти четырех лет, плана действий по развитию российско-молдавских экономических отношений. Это тоже чрезвычайно важно.

У нас есть очень много общего. Очень много общих интересов, которые могут дать позитивные результаты как для РМ, так для РФ", - заявил Козак.

По мнению российского вице-премьера, все будет возможно, если на политическом уровне продолжится работа для создания благоприятных условий.

"Сегодня в РМ сложилась уникальная ситуация, когда в начале лета произошло очищение от коррумпированного режима. Поскольку коалиция достаточно специфическая и состоит из политических сил, которые придерживаются несколько противоположных внешнеполитических позиций. Но договорились, и это очень правильно", - отметил Козак.

Плюсом такой сговорчивости сторон в Молдове, по мнению российского высокопоставленного чиновника, станет планомерное решение внутренних проблем страны. Это – и надлежащий инвестиционный климат, прозрачность и предсказуемость государства, преодоление коррупции. Все это важно, чтобы бизнес мог работать в условиях предсказуемости.

Президент страны Игорь Додон сообщил присутствующим на заседании, что в нынешнем году форум – гораздо масштабнее и представительнее, а российские предприниматели проявляют большой интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами из Молдовы.

"Те решения, которые были приняты в последние месяцы, включая заседание молдавско-российской межправкомиссии, те решения, которые мы обсуждали с Дмитрием Козаком, по экспорту молдавской продукции, по грузоперевозкам, по выходу наших двусторонних отношений на новый уровень, - позитивные. Сейчас идет перезапуск этих отношений", - заявил Додон.

Президент выразил уверенность, что после проведения второго Молдо-Российского экономического форума в Кишиневе, и предприниматели из нашей страны, и их коллеги из РФ найдут партнеров, интересные инвестиционные проекты.

"Есть российские компании, которые готовы помогать в инфраструктурных проектах, в частности, по строительству объездной дороги вокруг Кишинева", - сообщил Додон.

По его словам, есть ряд проектов по сотрудничеству в области проблем агропромышленного комплекса, в частности сотрудничества в винодельческой области. Додон назвал развитие молдавско-российских отношений "хорошей динамикой" и уточнил, что часть заслуг в этом принадлежит и вице-премьеру правительства России Дмитрию Козаку.

В Кишиневе в пятницу утром стартовал второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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