Стадницкий: планируем сотрудничать с Молдовой в сфере экономики, торговли, туризма

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. На Молдо-российском экономическом форуме (МРЭФ) обсуждается возможность экономического сотрудничества Липецкой области с Республикой Молдова. Председатель липецкой областной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий в разговоре с корреспондентом Sputnik обозначил конкретные сферы этого взаимодействия.

"По климатическому поясу и географическому расположению Липецкая область соответствует Республике Молдова. Я вижу возможность сотрудничества в аграрной, строительной, коммерческой, туристической сфере. Их много, и мы будем стараться развивать их все", - подчеркнул он.

По словам Стадницкого, главная задача теперь убедить людей, живущих в Липецкой области и Молдове, в привлекательности взаимного сообщения, побудить их к открытости и желанию сотрудничать.

"Уже заложен первый камень. Проводятся совместные культурные мероприятия, а на форуме сегодня задан ход уже экономическим темам, от которых будем отталкиваться и составлять общие проекты", - отметил он.

Стадницкий напомнил, что начало сотрудничеству было положено в прошлом году, на первом выпуске МРЭФ. С того времени сложились теплые, дружеские отношения. И на сегодняшний день составлен договор побратимских отношений Тамбовского района Липецкой области РФ с Дрокиевским районом Республики Молдова.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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