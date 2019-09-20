Игорь Додон: Молдова и Россия возобновляют стратегическое сотрудничество

Глава государства отметил положительную динамику в двусторонних экономических отношениях, которая достигнута благодаря договоренностям с Россией в 2018-2019 годах.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Молдова и Россия возобновляют стратегическое сотрудничество, заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая на Втором молдо-российском экономическом форуме, который проходит в Кишиневе.

"Мы возобновляем стратегическое партнерство на всех уровнях, — заявил глава государства. — На уровне первых лиц есть понимание, каким образом двигаться дальше".

Президент напомнил, что с 2017 году между Молдовой и Россией практически отсутствовал диалог на уровне правительства и парламента, и двусторонние отношения базировались в основном на контактах между президентами двух стран и сотрудничестве на региональном уровне.

"Сегодня можно заявить, что идет перезагрузка на всех уровнях. Состоялся визит в Россию спикера, министра иностранных дел, с визитом в Россию отправляется премьер-министр. Мы возвращаемся к тому уровню сотрудничества, к которому всегда стремились. К тому, чего хотят народы наших стран" - заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил положительную динамику в двусторонних экономических отношениях, которая достигнута благодаря договоренностям с Россией в 2018-2019 годах, в том числе по снятию таможенных пошлин. В настоящий момент темпы роста молдавского экспорта в Россию на 8,2 процента опережают темпы роста импорта из России в Молдову.

Додон подчеркнул, что Молдова политически и экономически открыта и для Запада, и для Востока.

"Мы открыты для диалога со всеми, это пример взвешенной внешней политики. Мы не отказываемся от соглашений с Западом, и мы возобновляем отношения с нашими стратегическими партнерами на Востоке", - отметил президент.

Игорь Додон призвал партнеров нашей страны к активному сотрудничеству.

"Хочу призвать всех наших партнеров, российских и других – в Молдове ситуация изменилась к лучшему, не теряйте время, будьте первыми, кто сможет воспользоваться этой конъюнктурой", - сказал он.

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