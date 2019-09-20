Козак: у России и Молдовы есть реальная возможность разморозить отношения

По словам замглавы правительства России, у Молдовы и РФ, наконец, начали налаживаться отношения на всех уровнях.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. У правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения, заявил в начале пленарного заседания Молдо-российского экономического форума замглавы правительства России, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений в РМ Дмитрий Козак.

"Хочу от имени президента РФ, правительства приветствовать всех тех, кто способствует возобновлению и развитию российско-молдавских экономических отношений. Сегодняшний форум – это аванс руководству России и Молдовы, чтобы мы выполнили миссию, которая стоит перед нами, чтобы реализовали весь потенциал экономического, гуманитарного сотрудничества", - сказал Козак.

По словам вице-премьера России, у двух стран, наконец, начали налаживаться отношения на всех уровнях.

"Сегодня действительно у правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения. Сегодня новое правительство и руководство Молдовы сконцентрировано на решении внутренних проблем, на решении тяжелого последствия, которое оставили предшественники. Речь о восстановлении доверия к власти, инвестиционного климата", - добавил Козак.

Кроме того, замглавы правительства РФ считает, что и у Молдовы есть большой потенциал для инвестиций.

"Сегодня российское правительство проводит непростую, но поступательную работу для привлечения бизнеса. Приглашаем молдавских бизнесменов в Россию. Мы сделаем все для того, чтобы вам было комфортно работать в нашей стране", - подчеркнул Козак.

Он также обратил внимание, что Россия уважает позицию Молдовы и ее желание развивать отношения со всеми внешними партнерами.

"Что касается увеличения взаимного товарооборота, мы не принижаем стремление молдавского народа на евроинтеграцию. Но нужно поддержать позицию президента Молдовы, сегодня, действительно, есть возможность дружить со всеми", - добавил Козак.

Второй Молдо-Российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

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