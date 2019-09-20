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Дмитрий Козак

Козак: у России и Молдовы есть реальная возможность разморозить отношения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)
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По словам замглавы правительства России, у Молдовы и РФ, наконец, начали налаживаться отношения на всех уровнях.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. У правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения, заявил в начале пленарного заседания Молдо-российского экономического форума замглавы правительства России, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений в РМ Дмитрий Козак.

"Хочу от имени президента РФ, правительства приветствовать всех тех, кто способствует возобновлению и развитию российско-молдавских экономических отношений. Сегодняшний форум – это аванс руководству России и Молдовы, чтобы мы выполнили миссию, которая стоит перед нами, чтобы реализовали весь потенциал экономического, гуманитарного сотрудничества", - сказал Козак.

По словам вице-премьера России, у двух стран, наконец, начали налаживаться отношения на всех уровнях.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Сегодня действительно у правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения. Сегодня новое правительство и руководство Молдовы сконцентрировано на решении внутренних проблем, на решении тяжелого последствия, которое оставили предшественники. Речь о восстановлении доверия к власти, инвестиционного климата", - добавил Козак.

Кроме того, замглавы правительства РФ считает, что и у Молдовы есть большой потенциал для инвестиций.

"Сегодня российское правительство проводит непростую, но поступательную работу для привлечения бизнеса. Приглашаем молдавских бизнесменов в Россию. Мы сделаем все для того, чтобы вам было комфортно работать в нашей стране", - подчеркнул Козак.

Он также обратил внимание, что Россия уважает позицию Молдовы и ее желание развивать отношения со всеми внешними партнерами.

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"Что касается увеличения взаимного товарооборота, мы не принижаем стремление молдавского народа на евроинтеграцию. Но нужно поддержать позицию президента Молдовы, сегодня, действительно, есть возможность дружить со всеми", - добавил Козак.

Второй Молдо-Российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)

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