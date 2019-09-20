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Что спасет молдавских производителей яблок от фиаско - ответ экономиста

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)
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В минувшем сельскохозяйственном году молдавские аграрии не смогли справиться с задачей реализации богатого урожая фруктов, в ряде случаев их выбрасывали на поля, экономист Вячеслав Ионицэ дал рекомендации, как справиться с проблемой.

КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Порядка 90-95 процентов молдавских яблок экспортируют в РФ. Около 50 процентов столового винограда также реализуют на российских и белорусских рынках. Об этом на полях проходящего в Кишиневе Молдо-Российского экономического форума рассказал экономист Вячеслав Ионицэ.

Однако на сегодняшний день необходимо наращивать экспорт молдавской плодоовощной и винодельческой продукции в Россию, считает эксперт, поскольку он составляет лишь 10 процентов от общих внешних поставок РМ.

Вместе с тем, рынки Российской Федерации остались важным и спасительным направлением для агропродукции из Молдовы. Некоторые виды фруктов и овощей можно сегодня реализовать лишь на российском рынке, уточнил собеседник. 

Ионицэ подчеркнул, на данный момент можно констатировать, что экспортные поставки из Молдовы за рубеж и не растут, и не падают, этот показатель как будто застыл на месте. 

Подписание договоров, МРЭФ 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Такая ситуация обусловлена неспособностью молдавской экономики завоевывать и другие, альтернативные рынки. Но и в удержании позиций на традиционных рынках стран СНГ и, в особенности, на российском рынке, Молдова пока, к сожалению, также слаба. Да, Молдова старается продать значительно большие объемы продукции в Россию, но параллельно надо реализовывать ее и по другим направлениям внешней торговли", - резюмировал эксперт.

В Кишиневе проходит второй Молдо-Российский экономический форум (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)

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Теги:
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