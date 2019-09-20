Объем промышленного производства в Молдове вырос почти на два процента

Самый существенный рост в первом полугодии зарегистрирован в производстве металлических конструкций и изделий, а самый сильный спад — в текстильной отрасли.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Объем промышленного производства в Молдове за семь месяцев 2019 года вырос на 1,9 процента по сравнению с январем-июлем прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики.

В июле промышленный рост в стране составил 5,9 процента по сравнению с июлем 2018 года.

В целом за семь месяцев 2019 года, объемы производства в добывающей промышленности выросли на 8,7 процента, а в перерабатывающей – на 2 процента.

По отраслям самый заметный рост в январе-июле зарегистрирован в производстве металлических конструкций и изделий (кроме машин, оборудования и установок) — на 21,3 процента, а самый сильный спад — в текстильной отрасли, где производство уменьшилось на 8,1 процента.

Предприятия пищевой промышленности за этот период снизили объемы производства на 3 процента. При этом, производство напитков выросло на 4,3 процента.

Снизилось производство одежды – на 6,7 процента, бумаги и бумажной продукции сократилось — на 1,3 процента, химических веществ и продуктов — на 1 процент. Также сократилось производство электрооборудования — на 4,2 процента, машин и оборудования — на 22,7 процента. Вместе с тем выросло производство в сегменте автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 56,1 процента.

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Рост в металлургической промышленности составил 12,9 процента. Выпуск фармацевтической продукции и препаратов вырос на 11,1 процента, резиновых и пластмассовых изделий – на 19,6 процента, а выпуск мебели — на 12,3%.

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