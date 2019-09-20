Брынзан: сейчас РФ — один из наших главных торгово-экономических партнеров

Министр экономики выразил надежду на скорейшее возобновление всестороннего экономического сотрудничества с Россией.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан приветствовал возобновление работы молдо-российской межправкомиссии. Об этом глава министерства заявил с трибуны Второго молдо-российского экономического форума.

"Приветствую возобновление работы межправкомиссии, которую считаю очень важной площадкой", — сказал Брынзан, отметив, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Молдовы.

По его словам, деятельность межправкомиссии помогает продолжить развитие наших отношений на основе взаимовыгодных интересов, находить общие пути для решения проблем, которые были созданы в прошлом во многом искусственно.

"Однако нет вопросов, которые мы не могли бы решить через общение", - подчеркнул Брынзан.

Второй Молдо-Российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK