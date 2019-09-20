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Газопровод

Дмитрий Козак считает, что больших рисков для поставок газа в Молдову нет

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)
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Глава государства Игорь Додон подтвердил, что "Газпром" идет навстречу Молдову в переговорах о продлении существующего контракта.

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Больших рисков с поставками газа в Молдову через Украину нет, считает спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрий Козак. Об этом вице-премьер правительства РФ заявил в ходе Второго молдо-российского экономического форума, который проходит в Кишиневе.

"У нас есть достаточно оптимизма, чтобы говорить, что поставки газа [в Молдову] будут, мы работаем над этим вопросом, — сообщил Дмитрий Козак. — На прошлой неделе было две встречи с представителями Украины, мы понимаем, что больших рисков проблем с поставками газа через Украину нет".

Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент Молдовы Игорь Додон, который также принимает участие в работе форума, в свою очередь, подтвердил, что существует предварительная договоренность о продлении существующего договора по поставкам газа в Молдову.

"Новое руководство "Молдовагаз" меня проинформировало, что желание и открытость со стороны "Газпрома" по вопросу о продлении нынешнего договора на несколько лет есть", - заявил Додон.

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Второй Молдо-Российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября. На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)

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