Первые итоги МРЭФ-2019 — крупнейшего экономического события года

Около полутора тысяч ведущих экономистов, предпринимателей, общественных деятелей и экспертов из 13 стран принимают участие в работе Второго молдо-российского экономического форума (МРЭФ).

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Крупнейший экономический форум под девизом "Партнерство без границ" проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября.

Ключевыми событиями МРЭФ-2019 стали заседание Молдо-российского экономического Совета "Торгово–экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".

В ходе десяти рабочих сессий участники форума обсудили вопросы партнерства между Молдовой и регионами России. Состоялись дискуссии о реализации туристического потенциала нашей страны, о развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе, виноградарстве и виноделии, трансфере технологий, опыте России в обеспечении защиты и развития бизнеса.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступило стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019.

Молдова и Россия возобновляют стратегическое сотрудничество

О возобновлении стратегического сотрудничества между Молдовой и Россией заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая на Втором молдо-российском экономическом форуме, который проходит в Кишиневе.

"Мы возобновляем стратегическое партнерство на всех уровнях, — сказал глава государства. — На уровне первых лиц есть понимание, каким образом двигаться дальше".

Президент напомнил, что с 2017 года между Молдовой и Россией практически отсутствовал диалог на уровне правительства и парламента, и двусторонние отношения базировались в основном на контактах между президентами двух стран и сотрудничестве на региональном уровне.

"Сегодня можно заявить, что идет перезагрузка на всех уровнях. Состоялся визит в Россию спикера, министра иностранных дел, с визитом в Россию отправляется премьер-министр. Мы возвращаемся к тому уровню сотрудничества, к которому всегда стремились. К тому, чего хотят народы наших стран" - заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил положительную динамику в двусторонних экономических отношениях, которая достигнута благодаря договоренностям с Россией в 2018-2019 годах, в том числе по снятию таможенных пошлин. В настоящий момент темпы роста молдавского экспорта в Россию на 8,2 процента опережают темпы роста импорта из России в Молдову.

Козак: есть реальная возможность разморозить отношения

У правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения, заявил в начале пленарного заседания МРЭФ-2019 замглавы правительства России, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений в РМ Дмитрий Козак.

По его словам, у двух стран, наконец, начали налаживаться отношения на всех уровнях.

"Сегодня действительно у правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения. Сегодня новое правительство и руководство Молдовы сконцентрировано на решении внутренних проблем, на преодолении тяжелого наследия, которое оставили предшественники. Речь о восстановлении доверия к власти, инвестиционного климата", - добавил Козак.

Кроме того, замглавы правительства РФ считает, что и у Молдовы есть большой потенциал для инвестиций.

"Сегодня российское правительство проводит непростую, но поступательную работу для привлечения бизнеса. Приглашаем молдавских бизнесменов в Россию. Мы сделаем все для того, чтобы вам было комфортно работать в нашей стране", - подчеркнул Козак.

Он также обратил внимание, что Россия уважает позицию Молдовы и ее желание развивать отношения со всеми внешними партнерами.

Козак и Додон с оптимизмом смотрят на вопрос о поставках газа в Молдову

Больших рисков с поставками газа в Молдову через Украину нет, считает спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрий Козак. Об этом вице-премьер правительства РФ заявил в ходе МРЭФ-2019.

"У нас есть достаточно оптимизма, чтобы говорить, что поставки газа [в Молдову] будут, мы работаем над этим вопросом, — сообщил Дмитрий Козак. — На прошлой неделе было две встречи с представителями Украины, мы понимаем, что больших рисков проблем с поставками газа через Украину нет".

Президент Молдовы Игорь Додон, который также принимает участие в работе форума, в свою очередь, подтвердил, что существует предварительная договоренность о продлении существующего договора по поставкам газа в Молдову.

"Новое руководство "Молдовагаз" меня проинформировало, что желание и открытость со стороны "Газпрома" по вопросу о продлении нынешнего договора на несколько лет есть", - заявил Додон.

Первые результаты бизнес-встреч — подписанные контракты

Уже в первый день работы МРЭФ-2019 был подписан ряд соглашений между регионами России и Молдовы.

В частности, заключен договор о сотрудничестве и реализации инвестиционного проекта на территории Унгенского района на сумму в пять миллионов евро. Контракт подписали председатель стратегического комитета АО "Управляющая компания КЭАЗ" Андрей Канунников и коммерческий директор ООО "Sunworld" Юрий Ников.

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности заключили также директор ООО "Агентства малого бизнеса" Елена Булхак и директор FPC Service-Auto SRL Татьяна Чеботарева.

Еще один договор о сотрудничестве завизировали генеральный директор группы компании Cluster Consulting Group Юлия Артамонова и директор Союза юридических лиц Ассоциации предприятий легкой промышленности Sorintex Андрей Мырза.

Губернатор Омской области, глава правительства этого региона Александр Бурков и председатель совета Единецкого района Молдовы Юрий Гарас подписали протокол о сотрудничестве.

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