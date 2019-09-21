Пешкова: под хороший проект найти инвестора легче, чем ему – хороший проект

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. На Молдо-российском экономическом форуме (МРЭФ) Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) представила страновую программу для РМ. Как рассказала корреспонденту Sputnik посол доброй воли ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) от РФ Вероника Пешкова, пример проектов этой международной организации очень полезен для Молдовы.

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"На сегодняшний день развитие отношений между бизнесом двух стран, России и Молдовы, может строиться как в двустороннем формате, так и через реализацию проектов многостороннего сотрудничества. Например, как с ЮНИДО", - заметила она.

По ее словам, креативный сектор экономики, который растет на 15% в год, – это очень большой потенциал. Также очень важно, в какой момент случается экономический рост.

"Создание более сильной переговорческой позиции, сокращение издержек на сбыт, сертификацию, рекламу, логистику – все это достигается через кооперацию и создание коллективных брендов. Такая возможность на примере проектов ЮНИДО была детально продемонстрирована для деловой общественности РФ и РМ", - подчеркнула Пешкова.

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По ее мнению, большой потенциал дают и такие форматы сотрудничества, как, например, Молдова-Башкортостан. Собеседница считает, что при поиске российских инвестиций, необходимо помнить: они приходят туда, где есть сбыт и конкурентоспособный продукт. Более того, как сказала Пешкова, для хорошего проекта найти инвестора проще, чем инвестору - хороший проект.

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