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Газ

Эксклюзив Sputnik: по какой цене Молдова будет закупать газ

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Глава "Молдовагаз" рассказал, что республике важно продлить контракт с "Газпромом" как минимум на три года.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В Молдове ожидают снижение цены на газ, закупаемый у российского концерна "Газпром" с начала октября этого года и с 1 января 2020-го. Об этом в эксклюзивном комментарии Sputnik рассказал глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Как известно, у нас действует долгосрочный контракт (с "Газпромом"), который был подписан еще в 2007 году. Есть формула, по которой рассчитывается цена на газ на каждый триместр, учитывая котировки на производные нефти, газа и мазута", - напомнил собеседник.

Как считает глава "Молдовагаз", эта формула расчета достаточно удобная.

"По нашему мнению, цена упадет, начиная с 1 октября на 15 долларов. Надеемся на еще большее снижение с 1 января 2020 года", - отметил Чебан.

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Ruptly / Sputnik / marinetraffic.com / Rekvizitai.lt / Žiedas / Fluor Corporation
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Он обратил внимание на тот факт, что для Молдовы важно продлить этот контракт как минимум на три года.

"Эти дискуссии уже проходят. Надеемся завершить их успешно. Очевидно - многое зависит от переговоров по транзиту газа через территорию Украины между "Газпромом" и "Нафтогазом". Надеемся, что эта проблема будет решена, и к концу года у нас будет продленный контракт", - сказал глава "Молдовагаз".

Козак и Додон о поставках газа в Молдову

Российский вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал перспективы поставок газа в Молдову.

"У нас есть достаточно оптимизма, чтобы говорить, что поставки газа будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдова. На прошлой неделе прошли две достаточно продуктивные встречи с представителями Украины. Мы понимаем, что у нас больших рисков по транзиту газа через Украину нет", - сказал Козак.

Газовая плита
CC0 / PhotoMIX-Company
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Соответствующее заявление было озвучено по итогам пленарного заседания второго Молдо-Российского экономического форума, который проходит в Кишиневе 19-21 сентября.

Президент Молдовы Игорь Додон, который также принимал участие в работе форума, в свою очередь, подтвердил, что существует предварительная договоренность о продлении текущего договора по поставкам газа в Молдову.

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По словам главы государства, новое руководство "Молдовагаз" проинформировало его, что желание и открытость со стороны "Газпрома" по вопросу о продлении нынешнего договора на несколько лет есть. "Предварительная договоренность есть. По этой формуле Молдова будет получать газ в следующем году по более низким ценам", - заявил Додон.

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
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"Нафтогаз" посчитал

Украинский "Нафтогаз" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы: при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара. Об этом пишет украинская пресса.

В 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.

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В четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза, на которых Москва предложила Киеву временно продлить контракт.

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