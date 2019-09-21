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Делегация представителей российских регионов посетила в воскресенье Гагаузию

Влах: Гагаузия открыта для инвестиций из российских регионов

© Photo: Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (112)
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В рамках визита руководители и предприниматели нескольких российских областей познакомились с инвестиционными возможностями Гагаузии.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Делегация представителей российских регионов, принимающих участие во втором Молдо-Российском экономическом форуме (МРЭФ) посетила в воскресенье Гагаузию. 

Молдо-Российский экономический форум 2019 Forumul Economic Moldo-Rus 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первые итоги МРЭФ-2019 — крупнейшего экономического события года

"В рамках визита руководители и предприниматели нескольких российских областей познакомились с инвестиционными возможностями автономии и побывали на ряде производств региона", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице башкана Гагаузии Ирины Влах.

В состав делегации вошли губернатор Омской области Александр Бурков, заместитель губернатора Брянской области Геннадий Лемешов, а также ряд представителей областных правительств, которые прибыли в Комрат в сопровождении нескольких десятков российских предпринимателей.

Влах рассказала о том, как автономия успешно договаривается с РФ – видео>>>

Влах назвала гостям о преимущества, которыми могут воспользоваться инвесторы, открывающие производство в Гагаузии.

"У нас есть зона свободного предпринимательства и две субзоны, в Комрате и Чадыр-Лунге. Действует гагаузский закон об инвестициях, и мы поддерживаем бизнес, как отечественный, так и иностранный. Мы надеемся, что вы проникнитесь желанием приезжать к нам в гости, с целью туризма и инвестирования. Гагаузия открыта для вас", - заявила Ирина Влах.

В свою очередь руководители областей отметили позитивные изменения в Гагаузии и поблагодарили башкана за возможность знакомства автономией.

В завершение встречи гостям продемонстрировали фильм "Гагаузия 360 градусов", рассказывающий об инвестиционном потенциале региона.

Молдо-Российский экономический форум, который проходит с 19 по 21 сентября, стал одним из значимых событий года. На него прибыли около 1,5 тысячи делегатов из 13 стран мира. 

Подписание договоров, МРЭФ 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2019: подписаны первые соглашения между регионами России и Молдовы

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (112)

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