МВФ решил: Молдова получит деньги, но должна следовать рекомендациям

В МВФ составили целый список рекомендаций, которым должны следовать власти республики, а также поделились "рецептом" раскрытия экономического потенциала Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Исполнительный совет МВФ завершил четвертую и пятую оценки хода выполнения программы ECF/EFF с Молдовой. Таким образом, республика получила доступ к финансированию в совокупном объеме в 33,6 миллиона специальных прав заимствования. Это примерно 46,1 миллиона долларов США.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе представительства фонда в Молдове, исполнительный совет МВФ утвердил запрос властей республики о продлении срока программы до 20 марта 2020 года и о пересмотре графика выплаты траншей, чтобы обеспечить возможность успешного завершения программы.

Что такое ECF и EFF. Первый предполагает расширенный механизм кредитования, а второй - механизм расширенного финансирования.

"Кредитование посредством совмещения механизмов финансирования ECF и EFF в общей сумме… примерно 178,7 миллиона долларов США (75% квоты Молдовы в МВФ) было утверждено 7 ноября 2016 года. Целью предоставления кредита является поддержка программы экономических и финансовых реформ, продвигаемой властями республики", - отмечено в пресс-релизе.

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Заместитель исполнительного директора МВФ и уполномоченный председатель заседания исполнительного совета Мицуширо Фурусава заявил, что власти Молдовы приняли решительные меры по исправлению ситуации, чтобы вернуть программу, поддерживаемую Фондом, на намеченный курс. По его мнению, Кишиневу удалось достичь поставленных целей - обеспечить макроэкономическую стабильность и способствовать продвижению реформ.

"В дальнейшем крайне важно, чтобы власти были осмотрительны в продвижении политик и структурных реформ, направленных на укрепление финансового сектора, поддержание устойчивости в бюджетно-налоговой сфере и обеспечение финансовых возможностей для покрытия социальных и инфраструктурных расходов", - сказал он.

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Фурусава отметил значительный прогресс, достигнутый властями Молдовы в реформировании финансового сектора. По его словам, успешно выполнены важные меры по обеспечению прозрачности акционеров и соответствию существующим требованиям всей банковской системы. Кроме того, как считает представитель МВФ, достигнут прогресс в улучшении надзора, нормативно-правовой базы, в ликвидации рисков, сопряженных с кредитованием связанных заемщиков и в упрочении системы финансовой защиты.

"В ближайшем будущем самыми важными задачами будут: выход второго по величине банка из-под режима временного управления, устранение растущих рисков в небанковском финансовом секторе и улучшение механизмов по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в дополнение к серьезному прогрессу в возвращении украденных активов", - подчеркнул Фурусава.

Наставления МВФ

Как считает заместитель исполнительного директора МВФ, утверждение пересмотренного в Молдове бюджета на 2019 год позволяет снизить давление на бюджетно-налоговую сферу в ближайшем будущем.

"Неукоснительное выполнение принятых мер будет иметь ключевое значение для обеспечения устойчивости в бюджетно-налоговой сфере, при обеспечении необходимого финансирования для реализации приоритетных проектов. Новые инициативы должны быть тщательно оценены с точки зрения затрат", - сказал представитель фонда.

По его словам, необходимы постоянные усилия для укрепления налогового администрирования и обеспечения налоговой дисциплины, рационализации налоговых расходов и снижения рисков, сопряженных с госпредприятиями и государственно-частным партнерством. Укрепление управления государственными инвестициями, как отметил Фурусава, поможет повысить эффективность инвестиций, финансируемых из госбюджета, и расширить государственную инфраструктуру.

"Денежно-кредитная политика должна быть по-прежнему направлена на поддержание стабильности цен в контексте режима гибкого обменного курса. Национальный банк Молдовы должен продолжать работу над улучшением операционных процедур и развитием своего потенциала", - добавил зам исполнительного директора МВФ.

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Он полагает, что защита независимости Нацбанка имеет решающее значение для обеспечения возможности для выполнения регулятором своих функций в достижении целей поддержания стабильности цен и обеспечения стабильности финансового сектора.

"Для раскрытия экономического потенциала Молдовы, необходим прогресс в решении острых проблем структурного характера. Улучшение качества управления и борьба с коррупцией, укрепление посреднической функции банков, обеспечение прозрачности тарифной политики в энергетике и содействие созданию благоприятных условий для бизнеса раскроют потенциал экономического роста и приведут к увеличению доходов", - заключил Фурусава.

Нужна ли Молдове помощь МВФ

Впрочем, местные экономические эксперты весьма неоднозначно оценивают помощь международной финансовой организации.

К примеру, именно с подачи МВФ в Молдове решили ужесточить налоговую политику. Нововведения предполагают, в том числе, отмену льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства) и установления ее на уровне 20%. Это решение вызывало недовольство со стороны представителей бизнеса – в стране начались забастовки. Эксперты также высказались о несовременности этого решения.

А советник президента Молдовы Ион Кику ранее написал на своей странице в Facebook, что республика способна сама себя финансировать без поддержки Международного валютного фонда.

"В случае желательного ухода МВФ и грамотного управления госфинансами и экономикой, Молдова способна сама себя финансировать, а нынешнее поколение - не оставлять миллиардные долги для детей и внуков", - считает он.

По его словам, официальные продажи сектора HoReCa, а речь идет о 780 наиболее крупных предприятиях, за первые пять месяцев этого года почти на 40% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

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"Сектор начал выходить "в свет". Ничего странного в том, что эту отрасль, как когда-то и многие другие, партнер решил "реформировать" по-своему", - подчеркнул Кику.

Как отметил советник, в период 2010-2019 "страна "обросла" почти 80% своего нынешнего внешнего и внутреннего долга". "Основную часть - в 2010-2015, когда при "опекунстве" нынешних партнеров страна входила в категорию "историй успеха", - добавил Кику.

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