Яблоки и виноград: почему производители рискуют в Молдове обанкротиться

Российский рынок в состоянии освоить 90-95 % молдавских яблок, в то же время 50 % столовых сортов винограда попадают на рынки России и Белоруссии. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался - при каких условиях возможно увеличение экспорта аграрной продукции в РФ?

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik, Элеонора Лисник. Увеличение экспортных поставок аграрной продукции из Молдовы на российский рынок станет возможным, если инвесторы из РФ будут вкладывать деньги в развитие сельскохозяйственной отрасли в Молдове. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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Эксперт так прокомментировал свою точку зрения: экспорт молдавских вин на территорию РФ рос именно тогда, когда российские предприниматели вкладывались в винодельческую отрасль республики. Это, по словам Ионицэ, вещь предсказуемая, поскольку инвестор быстрее сможет найти выходы на российский рынок.

Увеличение двустороннего товарооборота через заключение новых сделок и создания совместных аграрных предприятий обсуждалось в рамках второго Молдо-Российского экономического форума, который проходил 19-21 сентября во Дворце республики в Кишиневе.

Один из участников форума, председатель общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин обратил особое внимание на необходимость создания таких совместных предприятий. Он заявил, что деловые люди из России демонстрируют особый интерес к установлению партнерских отношений с бизнесменами и аграриями из Молдовы.

Организация, возглавляемая Калининым, объединяет порядка 400 тысяч членов - представителей бизнеса из всех уголков Российской Федерации.

Молдавский экспорт в Россию составляет лишь 10 процентов от всего объема внешней торговли республики. Этот показатель значительно ниже, чем несколько лет назад, утверждает Ионицэ. Показатели экспорта в Россию и не падают, и не растут, добавил экономист.

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"Такая ситуация наблюдается, прежде всего, из-за слабой способности предпринимателей из Молдовы к завоевыванию других рынков, а также из-за неспособности сохранить за собой нишу на традиционных рынках. У нас не получается и с Россией торговать в больших объемах, и реализовывать свою продукцию в больших объемах по другим торговым направлениям", - уточнил эксперт.

Более того, изменилась сама структура молдавского экспорта в Россию. Упали поставки традиционных товаров, вырос процент реэкспорта, появились новые категории продукции, которую поставляют из Молдовы в Россию, к примеру, фармацевтические препараты.

"Многие из товарных категорий реэкспортируются, что не влияет положительно на ситуацию с внешней торговлей с Россией. Если помните, мы говорили, что Молдова должна стать мостом между Востоком и Западом. Нам удается поддерживать существующий объем экспорта, однако мы все чаще поставляем товары, не характерные для Молдовы, теряем нашу нишу по традиционным товарам. Таким образом, во внешней торговле мы фактически топчемся на месте, уровень экспорта за последний год практически равен нулю", - уточнил Ионицэ.

По мнению экономиста, для закрепления на российском рынке Молдова должна сконцентрироваться на поставках аграрной, плодоовощной продукции. Российская Федерация - самый крупный инвестор в экономику нашей страны, российские инвестиции в молдавскую экономику составляют порядка 700 миллионов долларов.

Эксперт напомнил, как на заре 2000-х годов российские инвесторы вкладывали крупные средства в энергетический и винодельческий сектор республики. Ионицэ уточнил, что в этом смысле экспорт винодельческой продукции из Молдовы в Россию сегодня в два раза меньше, чем в 2000 году.

Российский рынок остался важным и спасительным для аграриев из Молдовы. Некоторые фрукты и овощи и вовсе поставляются лишь в Россию.

В случае с яблоками, к примеру, 90-95 процентов фруктов из Молдовы попадают на рынки РФ, уточнил Ионицэ. А из общих объемов собранного столового винограда, 50 процентов также попадает на рынки России и Белоруссии, напомнил собеседник.

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