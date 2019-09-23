В Молдове выросла в цене молочка: почему это произошло

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik, Ольга Паскару. В Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов объяснили причины роста цен на молочную продукцию. Как сообщила Sputnik Молдова исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте, продукты стали дороже за счет роста себестоимости производства сырья, а также сокращения объемов производства.
"На сегодняшний день мы модернизируем производство, вводим новые стандарты качества и безопасности, в том числе и на очистных станциях. Все это в комплексе влияет на рост себестоимости. Кроме того, это сезонное подорожание, и связано с значительным повышением стоимости первичного сырья. Осенью падает производство молока", – отметила Линте.
Вместе с тем, эксперт пояснила, что снижения цен в Молдове в сезон увеличения производства молока не происходит по той причине, что "эта сфера производства не работает на экспорт, производит ограниченное количество продукции и только для внутреннего рынка".
Именно поэтому наблюдается устойчивый рост стоимости конечного продукта, отметила Линте.
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По ее оценке, до марта роста цен на молочную продукцию не ожидается при условии, если не будут подняты тарифы на газ и электроэнергию.
Отметим, что начиная с середины августа до 16 сентября рост цен на молочные продукты в Молдове составил от 6% до 10%.
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