Динамика евро и доллара: что произойдет на валютном рынке во вторник

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 24 сентября. На валютном рынке без громких изменений - основные игроки вышли после выходных вялыми. За сутки евро проиграет три бана и расположится на отметке в 19,4308 лея.

Что касается доллара, то он окажется тверже на шесть банов и установится на уровне в 17,6869 лея.

Осенние старты "тяжеловесов" вышли невнятными - за первые три недели сентября "европеец" стал дешевле на более чем 30 банов, "американец" - примерно на 15 банов. А вот с начала года европейская валюта упала в цене на приблизительно 10 банов, а доллар укрепился на 50 с лишним бана.

Аналитики прогнозируют, что лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость в первый осенний месяц, а поведение отдельных иностранных валют к молдавскому "льву", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе во вторник окажется также российский рубль, который будет торговаться по 0,2766 лея, а также украинская гривна - по 0,7255 лея. А вот румынский лей будет в незначительном минусе и разместится на уровне 4,091 в пересчете на нацвалюту.

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