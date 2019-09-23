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Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде

Додон на встрече с Бренде: Молдове интересны прямые иностранные инвестиции

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Экономика
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Игорь Додон заявил об интересе Молдовы к участию в 50-м заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде заявил о заинтересованности Молдовы в сотрудничестве с этой организацией. Об этом глава государства написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

Додон находится с недельным визитом в Нью-Йорке, куда отправился 22 сентября. Вначале у главы государства состоялась встречи с президентом Латвии Эгилом Левитсом, а затем прошли дискуссии с Бренде.

"Подчеркнул заинтересованность Молдовы в сотрудничестве с этим влиятельным Форумом, выделив ряд сфер, по которым наши интересы совпадают: человеческое развитие, климатические изменения. Кроме того, подтвердил нашу готовность участвовать в различных инициативах и проектах Форума", - написал Додон. 

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Президент также выразил интерес к участию в 50-м заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в январе 2020 года.

"В продолжение встречи подчеркнул, что наша страна заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций в различные отрасли национальной экономики, такие как торговля, аграрный сектор, развитие IT и др", - сообщил Додон.

В свою очередь, Бренде подчеркнул, что "внимательно следит за тем, что происходит в Молдове".

"В Кишиневе был очень интенсивный год. Думаю, что вам удалось добиться прогресса", - сказал президент Всемирного экономического форума.

Додон ранее заявлял, что в рамках визита в США у него состоятся двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами. Однако основное мероприятие – выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, где глава государства намерен рассказать о проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом.

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