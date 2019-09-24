Курс валют на среду: что задумали евро и доллар

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 25 сентября. На валютном рынке без ощутимых изменений.

Евро вернет утраченные за сутки три бана и расположится на отметке в 19,4694 лея.

Что касается доллара, то он в точности повторит движения своего крепкого собрата и укрепится до 17,7164 лея.

С начала месяца "европеец" и "американец" несколько сдали свои позиции по отношению к молдавскому "льву". Аналитики прогнозируют, что лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость в первый осенний месяц, а поведение отдельных иностранных валют к молдавскому "льву", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в среду окажется также российский рубль, который будет торговаться по 0,2782 лея, украинская гривна - по 0,7293 лея, а румынский лей - по 4,0999 в пересчете на нацвалюту.

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