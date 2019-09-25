Евро и доллар готовят сюрприз: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 26 сентября. Большинство основных игроков перейдут в наступление по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки укрепится на шесть банов и расположится на отметке в 19,4694 лея.

Доллар пойдет по стопам своего крепкого собрата. В четверг "американец" отыграет пять банов и установится на отметке в 17,7687 лея.

С начала месяца "европеец" и "американец" несколько сдали свои позиции по отношению к молдавской национальной валюте. Прогнозы аналитиков говорят о том, что в сентябре лей будет демонстрировать свою устойчивость, а поведение евро и доллара к молдавскому "льву" повторит их динамику на международном рынке.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в четверг окажется также украинская гривна, которая будет торговаться по 0,7334 лея, а румынский лей - по 4,1173 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль отличится и несколько уступит молдавскому платежному средству и опустится до 0,2764 лея.

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