Санду рассказала, какие темы намерена обсудить в рамках визита в Москву

Глава молдавского правительства Майя Санду отметила, что конкретная дата ее визита в Москву пока не установлена.

КИШИНЕВ, 25 сен - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду рассказала, какие вопросы намерена обсудить во время своего визита в Москву, дата которого до сих пор не установлена.

"Планировали визит, но точная дата не установлена. Даже сегодня у меня нет конкретной даты. Когда она будет согласована, сообщу", - заявила Санду в интервью одному из местных СМИ.

До этого, как сказала премьер, "необходимо поработать и прийти с какими-то решениями по проблемам", которые есть у Кишинева с Москвой, в частности, в торгово-экономической сфере. "Речь идет об экспорте нашей продукции в Российскую Федерацию", - подчеркнула глава правительства республики.

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Отвечая на вопрос, какие вопросы она намерена поднять в рамках визита в Москву, Санду отметила, что о "ряде препятствий, которые были установлены Россией, когда мы (Молдова – ред.) подписали соглашение о свободной и всеобъемлющей торговле с Европейским союзом".

"Хотим устранить эти барьеры, чтобы компании, которые хотят экспортировать в Россию, могли это делать. Это главный пункт в торговых отношениях. Конечно, надо поговорить и о контракте на поставку газа с 1 января 2020 года", - сказала Санду.

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Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2014 года, когда молдавский парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению страна должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову массово пойдет реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее призвал Санду воспользоваться приглашением главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и отправиться в ближайшее время с визитом в Москву.

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