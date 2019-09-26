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Приднестровский Республиканский банк

Международные эксперты вмешались в банковскую проблему Тирасполя и Кишинева

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Приднестровский регион с визитом посетил международный эксперт, который должен помочь в решении проблем по банковскому взаимодействию двух берегов Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 26 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе руководство Приднестровского республиканского банка (ПРБ) обсудило проблемы банковского взаимодействия между двумя берегами Днестра с международным экспертом по банковским вопросам Ильзе Шустер. Эксперт прибыл в Молдову по приглашению Миссии ОБСЕ.

"Представители Приднестровья высказались за определение жизнеспособных путей налаживания равноправного сотрудничества банковских систем сторон в интересах активизации международной торговли", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства региона.

Председатель ПРБ Владислав Тидва рассказал Ильзе Шустер о функционировании банковской системы Приднестровья и основных аспектах кредитно-денежной политики, реализуемой руководством главного банка региона.

Администрация города Тирасполя и городской совет
© Sputnik / Irina Leahova
О чем условились банкиры с правого и левого берега Днестра

"Был представлен анализ взаимоотношений между сторонами в банковской сфере с акцентом на проблему блокирования корреспондентских счетов приднестровских банков, а также конвертации леевой массы, формирующейся в процессе торговли с Молдовой", - отметили в МИДе.

Приднестровская сторона также проинформировала австрийского эксперта о проблемах, с которыми сталкиваются приднестровские предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность на правом берегу Днестра.

Ранее глава правительства непризнанной ПМР Александр Мартынов назвал финансовой блокадой закрытие в молдавских банках счетов предприятий, зарегистрированных в Приднестровье.

"Коммерческие банки, которые счета закрывают, что называется в кулуарах, на ушко, тихонечко, говорят, что это политическое решение, которое спущено сверху. То есть, это не что иное, как элемент финансовой и экономической блокады в отношении Приднестровья", - заявлял Мартынов в эфире.

Приднестровский Республиканский банк
© Sputnik / Irina Leahova
Блокада или борьба с терроризмом: Тирасполь и Кишинев поспорили о счетах в банках

Дело в том, что приднестровским компаниям, для того, чтобы торговать в Молдове, или за ее пределами, необходима интеграция в банковскую систему республики.

К чему пришли Кишинев и Тирасполь в переговорах по банковской проблеме>>>

Что и происходило до сих пор через открытие счетов в молдавских банках. 

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что регион присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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Теги:
банк, банки, Приднестровье


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