Подсчитано: из каких стран в Молдову поступает большего всего денег

В Национальном банке Молдовы представили информацию об объемах денежных переводов, которые поступают в республику.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik. Молдавские трудовые мигранты пересылают домой все меньше денег. В августе этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 100 миллионов долларов США.

Эти показатели не дотягивают до статистики за аналогичный период прошлого года. Таковы данные Национального банка страны.

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По-прежнему лидером по денежным переводам в Молдову остается Россия - в августе сумма трансфертов превысила в августе 20 миллионов долларов.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из России с долей в 21,4% из общего объема", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Следом - поступления из Израиля, откуда за август перечислили около 18 миллионов долларов. Своеобразную тройку лидеров замыкает Италия, из которой переслали порядка 12 миллионов долларов. Из Германии в Молдову поступило чуть больше восьми миллионов долларов. В топ-5 попали также США, откуда перевели около восьми миллионов долларов.

Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги , - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

За январь-август 2019-го общий объем денежных переводов немногим превысил 800 миллионов долларов, а это на 6,5% меньше, чем за такой же период предыдущего года.

В Нацбанке подчеркивают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

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Согласно статистике, в Молдове наиболее зависимы от денежных поступлений из-за границы жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из денег, отправленных родственниками, которые трудятся на заработках за рубежом. Впрочем, рассчитывают на заграничные поступления и горожане.

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