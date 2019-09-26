В ожидании зимы: может ли Молдова заключить контракт на хранение газа на Украине

Sputnik опросил экспертов и выяснил, что технически вариант покупки и хранения газа в Украине возможен, но он не решит проблему оснащения газом всей Молдовы, так как на юг страны и Приднестровье не может осуществляться поставка, кроме как Трансбалканским газопроводом.

КИШИНЕВ, 26 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Без Трансбалканского газопровода "голубого топлива" Молдове не видать. Останутся без газа юг страны и Приднестровье, заявил директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью для Sputnik.

По его словам, самый простой способ и вариант выхода из положения - это продление действующих договоров на поставку и транзит природного газа из России через Украину.

"Теоретически хранить молдавский газ на Украине возможно, но нужно учитывать технические возможности нашей газотранспортной системы, так как нужно обеспечить газом всю страну, в том числе юг и Приднестровье. Существующая газотранспортная система не способна на это в полной мере, - считает директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Переход на альтернативное топливо необходим

Сегодня на Украине есть много трейдеров, которые могут продать газ на границе, необязательно его закупать и хранить.

"Наша система не позволяет через пункт в Алексеевке поставлять и обеспечивать всю территорию страны газом. Мы этот вариант рассматриваем, но при этом должны думать, что теплоэлектроцентрали в Кишиневе и Бельцах, а также молдавская ГРЭС должны переходить на альтернативное топливо", - пояснил Чебан.

Накануне премьер-министр Майя Санду заявила, что было найдено решение для преодоления проблемы, если она возникнет.

"Решение состоит в том, чтобы покупать и хранить газ на Украине, но мощностей для хранения, которые может предложить эта страна, недостаточно для всей территории Молдовы", - заявила Санду.

Возможности украинских газохранилищ

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова отметил, что в его стране очень много компаний, которые занимаются продажей газа.

"Мы торговлей газа не занимаемся, наша функция – транспортировка и хранение газа. На Украине более 500 торговцев газом, включая ведущие европейские компании (ENGIE, RWE, MET, DXT, AXPO, PGNIG, GUNWOR и так далее), поэтому можно газ купить и внутри Украины или даже газ, который уже находится на хранении", - рассказал Макогон.

Цены на услуги хранения газа устанавливаются регулятором и доступны на сайте оператора. Договор хранения рамочный и не требует оплаты на момент подписания.

"Нужно быть готовым к различным ситуациям. Мы готовимся – у нас уже 20 млрд м3 газа в хранилищах, которых Украине хватит на всю зиму. Европа тоже готова, и Молдове тоже нужно озаботиться вопросом", - заключил эксперт.

После своего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.

С 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров.

Три сценария развития событий

Ранее президент Игорь Додон озвучил три возможных сценария, если Россия и Украина не договорятся и не будет транзита российского газа через территорию соседней страны.

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Первый сценарий: газ по югу через "Турецкий поток", по дну Черного моря, доходит до Турции, дальше – через Болгарию и Румынию, и попадает по той же трубе, через которую мы сейчас получаем газ из России, которая будет перекрыта со стороны Украины. И по той трубе идет реверс. Но для этого нужны капиталовложения.

Второй вариант, о котором говорили и министр экономики, и премьер: купить какой-то газ сейчас – в Европе или у России, договориться с Украиной о хранилище, закачать его туда, сколько нужно - на месяц или два, и забрать его оттуда, если перекроют.

Теоретически есть такой сценарий, но для этого нужны деньги – чтобы правительство взяло кредит около 100 млн евро. Кроме того, нужно договориться и быть уверенными, что украинцы этот газ дадут, потому что если в январе – феврале не будет транзита, то "своя рубаха ближе к телу".

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Но есть и техническая проблема: этот газ идет не реверсом через юг, а через север. А через север мы можем обеспечить только север страны и частично Кишинев, а юг Молдовы в таком случае останется без газа. Необходимо будет дополнительно покупать топливо для ТЭЦ, чтобы было давление. Это технологический момент.

Есть и третий вариант: купить тот же российский газ – через Румынию, например, потому что Румыния сейчас продает газ. Они какой-то газ забирают и продают его в Европу. Можем договориться с "Газпромом", чтобы они отдали румынам где-то по "Северному потоку", но чтобы румыны отдали этот газ нам, сюда. Но, опять же, технологические вопросы, нужны инвестиции.

После своего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.

С 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров.

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