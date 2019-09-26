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Денежные купюры: доллары США, евро, рубли

Полный провал евро: курс валют на ближайшие несколько дней

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 27 сентября, и выходные. На валютном рынке не без сюрпризов. Удивит евро, который за сутки опустится сразу на 13 банов и расположится на отметке в 19,4009 лея.

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Доллар оступится всего на один бан и будет "торговаться" по 17,7501 лея.

С начала месяца "европеец" и "американец" несколько сдали свои позиции по отношению к молдавской национальной валюте. Прогнозы аналитиков говорят о том, что в сентябре лей будет демонстрировать свою устойчивость, а поведение евро и доллара к молдавскому "льву" повторит их динамику на международном рынке.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пятницу окажется лишь украинская гривна, которая разместится на уровне 0,7358 лея. Российский рубль не изменится в цене - 0,2764 лея. А вот румынский лей несколько отступит - до 4,0877 в пересчете на нацвалюту.

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