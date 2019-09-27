Запасаться ли буржуйками: сценарии развития событий от главы "Молдовагаз" - видео

Чем закончатся газовые переговоры, и что будет дальше - свой прогноз в интервью корреспонденту Sputnik Молдова дал директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Будет ли в Молдове газ - волнует сегодня каждого в нашей стране. Что будет дальше, в интервью корреспонденту Sputnik рассказал директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По его словам, есть три базовых сценария развития событий, которые рассматриваются на данный момент.

Первый - это продление действующих договоров на поставку и транзит природного газа с "Газпромом". По мнению Чебана, этот вариант является наиболее вероятным.

"Думаю, что эти вопросы будут решены в рамках переговоров и существующего законодательства. Надеюсь, что стороны придут к определенной договоренности и транзит через Украину продолжится с 1 января 2020 года", - рассказал глава "Молдовагаз".

Второй вариант, по его словам, подразумевает закупку природного газа у "Газпрома" на границе РФ с Украиной, и его транспортировку по территории Украины в Молдову.

И третий вариант энергетической безопасности, который сейчас рассматривается – реверсные поставки газа.

"Реверс технически возможен. Это вариант транспортировки газа через Трансбалканский коридор по территории Болгарии, Румынии, Украины и Молдовы по пунктам приема и передачи газа. Потому как это единственный возможный вариант обеспечения юга республики и Приднестровья через Трансбалканский коридор. Этот вариант рассматривается на уровне четырех стран - Украина, Румыния, Болгария и Молдова. В том числе этот вопрос мы обсуждаем с "Газпромом"достаточно серьезно", - отметил Чебан.

Теоретический вариант

Что касается варианта возможности заключения контракта на хранение газа на Украине, Чебан отметил, что пока это возможно только теоретически. Технические возможности нашей газотранспортной системы не способны в полной мере обеспечить "голубым топливом" всю страну, в том числе юг и Приднестровье.

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"Сегодня на Украине есть много трейдеров, которые могут продать этот газ на границе, необязательно его закупать и хранить", - заключил Чебан.

Напомним, ранее в эфире радиостудии Sputnik Молдова экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов отметил, что самый простой способ выхода из положения – это сохранить тот же вариант потока: транспортировку газа из России через Украину.

"При отсутствии контракта на транзит "Газпром" может поставлять газ на границу с Украиной, и дальше наша страна должна будет заключать контракт с украинцами и обеспечивать самостоятельно доставку этого газа по территории Украины. Юридически никаких проблем и препятствий для этого нет", - отметил Парликов.

Мнение другой стороны

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова отметил, что переговоры с Газпромом продолжаются.

"Мы нацелены на позитивный результат, но, к сожалению, сам новый договор еще не подписан, поэтому существуют риски и для Молдовы, и для Украины, и для Европы. Поэтому нужно быть готовым к различным ситуациям. Оптимальным решением стал бы сценарий, когда Молдова будет получать газ на границе Украины и России, и далее самостоятельно транспортировать газ в Молдову. Мы готовы к этому сценарию, но нужно согласие российской стороны", - заключил Макогон.

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