Курс валют: как поведут себя евро и доллар на следующей неделе

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 26 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 30 сентября. На валютном рынке - тишь да гладь. После выходных основные игроки выйдут слегка расслабленными.

К примеру, евро, после стресса в пятницу практически не изменится в цене и расположится на отметке в 19,3959 лея.

Доллар уступит в начале следующей недели два бана и закрепится на уровне 17,7335 лея.

С начала месяца "европеец" и "американец" несколько сдали свои позиции по отношению к молдавскому "льву".

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в понедельник окажется лишь украинская гривна, которая разместится на уровне 0,7377 лея. Российский рубль несколько уступит в цене до 0,2755 лея, а румынский лей - до 4,0822 в пересчете на нацвалюту.

Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео>>>

В выходные евро торгуется по 19,4009 лея, доллар - по 17,7501 лея, российский рубль - по 0,2764 лея, а румынский лей - по 4,0877 в переводе на молдавское платежное средство.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK