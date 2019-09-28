Санду обсудила с Козаком вопросы экспорта газа в Молдову

Премьер-министр Молдовы Майя Санду рассказала, о чем говорила на встрече с вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Вопрос о поставках российского газа в Молдову через Украину должен быть решен успешно. Об этом заявила премьер-министр страны Майя Санду, ссылаясь на свою беседу с вице-премьером России Дмитирием Козаком.

Выступая в эфире телеканала РТР-Молдова в пятницу вечером, глава молдавского правительства раскрыла некоторые детали недавней встречи с Козаком, которая состоялась в Кишиневе.

"Обсуждали разные вопросы. В том числе с экспортом и поставками газа. По словам Козака, вероятность, что все благополучно решится с транзитом через Украину составляет 95%. Посмотрим. Надо готовиться и к альтернативному варианту", - сказала Санду.

Она также отметила, что ее визит в Россию состоится "в октябре или ноябре".

Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак был в Кишиневе 20-21 сентября, он участвовал в работе Молдавско-Российского форума, встречался с руководством страны.

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"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отметил, что существует предварительная договоренность о продлении текущего договора по поставкам газа в Молдову. По словам главы государства, новое руководство "Молдовагаз" проинформировало его, что желание и открытость со стороны "Газпрома" по вопросу о продлении нынешнего договора на несколько лет есть.