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Международный валютный фонд

Ревизоры из МВФ едут в Молдову

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Члены миссии МВФ обсудят с молдавскими властями текущие проблемы, а также государственный бюджет на следующий год.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном прибудет в Молдову с рабочим визитом 2 октября. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в РМ Владимир Тулин, чьи слова приводятся на официальном сайте структуры.

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"Задача миссии – ознакомиться с текущим состоянием экономики и обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов, в том числе в контексте государственного бюджета на 2020 год", - говорится в сообщении. 

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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Миссия будет находиться в Молдове до 8 октября.

Ранее Исполнительный совет МВФ завершил четвертую и пятую оценки хода выполнения программы ECF/EFF с Молдовой. Таким образом, республика получила доступ к финансированию в совокупном объеме в 33,6 миллиона специальных прав заимствования. Это примерно 46,1 миллиона долларов США.

Кроме того, исполнительный совет МВФ утвердил запрос властей республики о продлении срока программы до 20 марта 2020 года и о пересмотре графика выплаты траншей, чтобы обеспечить возможность успешного завершения программы.

Кредит МВФ
© Sputnik / Вадим Русу
Кредит МВФ

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Теги:
Молдова, МВФ


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