Евро и доллар отступают: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 1 октября. Основные игроки перешли в плавное отступление по отношению к молдавскому "льву".

Евро за сутки уступит три бана и расположится на уровне 19,3612 лея.

Доллар подешевеет на один бан и будет торговаться по 17,7292 лея.

Осень оба "иностранца" начали неубедительно - за сентябрь "европеец" уступил национальному платежному средству республики порядка 40 банов, а "американец" - около 10 банов.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе во вторник окажутся российский рубль, который опустится до 0,2733 лея, украинская гривна - до 0,7307 лея, а румынский лей - до 4,0762 в пересчете на нацвалюту.

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