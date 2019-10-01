Что происходит на валютном рынке: курс валют на следующий день

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому "льву" евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 2 октября. Основные игроки продолжат медленное отступление.

Евро за сутки проиграет еще четыре бана и расположится на уровне в 19,3225 лея.

Доллар практически не изменится в цене и будет торговаться по 17,7263 лея.

Осень оба "иностранца" начали невнятно - за сентябрь "европеец" уступил национальному платежному средству республики порядка 40 банов, а "американец" - около 10 банов. С начала года евро проиграл молдавскому "льву" порядка 15 банов, а доллар стал крепче примерно на 60 банов.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в среду также окажутся российский рубль, который опустится до 0,2723 лея, украинская гривна - до 0,7227 лея, а румынский лей - до 4,0668 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK