Евросоюзу не нужны молдавские яйца и мясо: что заявил депутат парламента

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В первой половине 2019-го экспорт молдавских фруктов и овощей из Молдовы на рынок Европейского союза снизился в сравнении с предыдущими годами. Что касается ситуации с экспортом продукции животного происхождения, то она катастрофическая. Об этом рассказал в интервью студии Sputnik депутат-социалист Раду Мудряк.
По его словам, из 10 тарифных позиций данного ассортимента, Молдова использует лишь одну, да и то не в полной мере. Так, наши производители поставляют в ЕС в небольших объемах пчелиный мед, а также яичный порошок.
Парламентарий считает, что правительству Молдовы стоит оценить и уточнить, почему страна не может экспортировать яйца и мясные продукты на рынок ЕС.
Причем тут интеграция: названы самые ругательные слова в Молдове>>>
"Ни одно куриное яйцо или килограмм мяса не попал на рынок ЕС в 2019-м. Давайте проведем аудит – какие факторы привели к такой ситуации. Чем объясняется этот регресс в условиях, при которых Молдова получила сотни программ помощи, обучения, грантов, twinning-программ", - сказал Мудряк.
Он отметил, что необходимо посмотреть, в чем заключается проблема - либо на уровне некоторых государственных учреждений, либо на уровне конкурентоспособности экономических агентов.
К слову, в 2019 году исполнилось пять лет с момента подписания властями Молдовы Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским союзом.
Несмотря на такой немалый срок, молдавская сельхозпродукция не смогла завоевать европейский рынок, считает политолог Борис Шаповалов.
Массивный импорт: почему в магазинах Молдовы так много иностранной "молочки">>>
По его словам, более перспективным в этом плане для республики выглядит рынок Евразийского экономического союза.
"Что касается сотрудничества со странами ЕАЭС, то Молдова в нем кровно заинтересована, потому что это всегда был основной рынок сбыта прежде всего сельхозпродукции из нашей страны", - отметил он.
По его словам, у Молдовы есть экономическая потребность в сотрудничестве со странами ЕАЭС.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK