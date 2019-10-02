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Как поместить целое яйцо в бутылку

Евросоюзу не нужны молдавские яйца и мясо: что заявил депутат парламента

Sputnik / Dinara Nikiforova
Экономика
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Продукты отечественного птицеводства и животноводства полностью отсутствовали в этом году на рынке Европейского союза. О деталях торговли с ЕС рассказал депутат парламента республики.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В первой половине 2019-го экспорт молдавских фруктов и овощей из Молдовы на рынок Европейского союза снизился в сравнении с предыдущими годами. Что касается ситуации с экспортом продукции животного происхождения, то она катастрофическая. Об этом рассказал в интервью студии Sputnik депутат-социалист Раду Мудряк.

Флаг Молдовы на здании правительства РМ
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По его словам, из 10 тарифных позиций данного ассортимента, Молдова использует лишь одну, да и то не в полной мере. Так, наши производители поставляют в ЕС в небольших объемах пчелиный мед, а также яичный порошок.

Парламентарий считает, что правительству Молдовы стоит оценить и уточнить, почему страна не может экспортировать яйца и мясные продукты на рынок ЕС.

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"Ни одно куриное яйцо или килограмм мяса не попал на рынок ЕС в 2019-м. Давайте проведем аудит – какие факторы привели к такой ситуации. Чем объясняется этот регресс в условиях, при которых Молдова получила сотни программ помощи, обучения, грантов, twinning-программ", - сказал Мудряк.

Супермаркет, архивное фото.
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Он отметил, что необходимо посмотреть, в чем заключается проблема - либо на уровне некоторых государственных учреждений, либо на уровне конкурентоспособности экономических агентов.

К слову, в 2019 году исполнилось пять лет с момента подписания властями Молдовы Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Европейским союзом.

Несмотря на такой немалый срок, молдавская сельхозпродукция не смогла завоевать европейский рынок, считает политолог Борис Шаповалов.

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По его словам, более перспективным в этом плане для республики выглядит рынок Евразийского экономического союза.

"Что касается сотрудничества со странами ЕАЭС, то Молдова в нем кровно заинтересована, потому что это всегда был основной рынок сбыта прежде всего сельхозпродукции из нашей страны", - отметил он.

По его словам, у Молдовы есть экономическая потребность в сотрудничестве со странами ЕАЭС.

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